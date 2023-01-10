У США не бачать ознак, що Білорусь планує вступити у війну в Україні - ЗМІ

Білоруські війська навчатимуться разом росіянами, але у війну вступати не будуть

У США поки не бачать прямих доказів того, що війська білоруського диктатора Олександра Лукашенка готуються до вторгнення в Україну.

Про це з посиланням на анонімне джерело у Міністерстві оборони США повідомив кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін.

Високопоставлений американський чиновник повідомив, що попри спільні навчання російських та білоруських військових, США поки не побачили ознак того, що війська Лукашенка планують приєднатися до росіян у війні проти України.

"Російські та білоруські війська навчатимуться разом, але США не бачать жодних ознак того, що білоруси мають намір вступити у війну зараз" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Павло Нарожний пояснив, навіщо у Білорусь прибули нові угруповання російських військ.

Крім того, ми раніше інформували, що до Білорусі перекинули ще один ешелон із російськими військовими.

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