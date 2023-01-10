В США не видят признаков, что Беларусь планирует вступить в войну в Украине — СМИ

Белорусские войска будут учиться вместе россиянами, но в войну вступать не будут

У США поки що не бачать прямих доказів того, що війська білоруського диктатора Олександра Лукашенка готуються до вторгнення в Україну.

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Про це з посиланням на анонімне джерело у Міністерстві оборони США повідомив кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін.

Високопосадовець повідомив, що, незважаючи на спільні навчання російських і білоруських військових, США поки не побачили ознак того, що війська Лукашенка планують приєднатися до росіян у війні проти України.

"Російські та білоруські війська навчатимуться разом, але США не бачать жодних ознак того, що білоруси мають намір вступити у війну зараз", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Павло Нарожний пояснив, навіщо до Білорусі прибули нові угруповання російських військ .

Крім того, ми раніше інформували, що до Білорусії перекинули ще один ешелон із російськими військовими .

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