Обостряют и нагнетают: Госпогранслужба – о ситуации на границе с Беларусью

Перемещение вражеской техники или полеты тяжелой авиации вблизи украинской границы пока не фиксируются.

Ситуация на границе с Белорусью остается достаточно напряженной, но контролируемой украинскими силами.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, Россия и Беларусь своими совместными военными учениями постоянно обостряют и нагнетают ситуацию на северном направлении.

"Беларусь и ее инфраструктура используется как площадка для этих совместных учений. Сейчас они анонсировали учения авиации, хотя до этого анонсировались только учения сухопутных подразделений", — сказал представитель ГПСУ.

Демченко заверил, что в настоящее время перемещение вражеской техники или полеты тяжелой авиации вблизи украинской границы пока не фиксируются. Тем не менее, Украина вынуждена держать на этом направлении необходимое количество войск, чтобы в случае попытки нового вторжения дать отпор оккупантам.

"Мы готовы к развитию любого сценария, который может осуществить Россия на этом направлении", — подытожил он.

Угроза из Беларуси: последние новости

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ стягивает в Беларусь металлолом, поскольку не имеет достаточных возможностей для расконсервации вооружения и техники.

Командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что рассматриваются возможные варианты агрессии с Беларуси в ближайшие месяцы.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что из Беларуси враг сможет снова напасть, когда там будет 5-7 дивизий, то есть 50-70 тысяч человек с техникой. Но пока столько сил оккупанты там еще не собрали.

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