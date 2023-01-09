На Бахмутском фронте произошло обострение боев – солдат-гранатометчик ВСУ

Российские оккупанты атакуют передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении. Прямо сейчас там идет тяжелое сражение.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка с позывным Мамай Юрий Сиротюк в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Сегодня ночью на Бахмутском направлении россияне применили фосфорные боеприпасы, работали вражеские самолеты. Сейчас продолжается тяжелый бой, враги атакуют наши передовые позиции. Так называемое перемирие захватчики использовали, чтобы подтянуть оружие и с новой силой начать наступление. Россияне полгода применяли тактику лобовой атаки. Сначала они надеялись на свое превосходство в артиллерии, бронетехнике, в живой силе, которую они не жалеют. Лобовая атака провалилась и они начали пытаться использовать якобы для себя успешную тактику", - отметил Сиротюк.

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Солдат-гранатометчик ВСУ напомнил, как оккупантам удалось взять Лисичанск.

"Обойдя город с юга, отрезав Лисичанск от украинской группировки, украинская армия должна была отступить, чтобы не попасть в окружение. Сейчас подобную тактику враг применяет, атакуя Бахмут. Пытаясь обойти город с севера Донетчины через Соледар и пытаясь с юга отрезать дорогу Костян, пытаясь пройти по флангам. Именно сегодня мы замечаем активизацию российского наступления по всей линии Восточного фронта, именно сегодня произошло обострение боевых действий на Бахмутском фронте", — подчеркнул Сиротюк.

Напомним, под Соледаром Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Армия РФ не контролирует город. Враг несет большие потери.

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