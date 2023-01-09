На Бахмутському фронті відбулося загострення боїв - солдат-гранатометник ЗСУ

Російські окупанти атакують передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку. Просто зараз там триває важкий бій.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, солдат-гранатометник 5 окремого штурмового полку з позивним Мамай Юрій Сиротюк в ефірі програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Сьогодні вночі на Бахмутському напрямку росіяни застосували фосфорні боєприпаси, працювали ворожі літаки. Зараз триває важкий бій, вороги атакують наші передові позиції. Так зване перемир'я загарбники використали, щоб підтягнути зброю та з новою силою почати наступ. Росіяни пів року застосовували тактику лобової атаки. Спочатку вони сподівалися на свою перевагу в артилерії, бронетехніці, у живій силі, яку вони не шкодують. Лобова атака провалилася і вони почали намагатися використовувати ніби для себе успішну тактику", - зауважив Сиротюк.

Також читайте На Донеччині поблизу Соледара зникли двоє британських волонтерів: фото

Солдат-гранатометник ЗСУ нагадав, як окупантам вдалося взяти Лисичанськ.

"Обійшовши місто з півдня, відрізавши Лисичанськ від українського угруповання, українська армія мусила відступити, щоб не потрапити в оточення. Зараз подібну тактику ворог застосовує, атакуючи Бахмут. Намагаючись обійти місто з півночі Донеччини через Соледар та намагаючись з півдня відрізати дорогу Костянтинівка - Бахмут, намагаючись пройти флангами. Саме сьогодні ми помічаємо активізацію російського наступу по всій лінії Східного фронту, саме сьогодні відбулося загострення бойових дій на Бахмутському фронті", - підкреслив Сиротюк.

Нагадаємо, під Соледаром Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Армія РФ не контролює місто. Ворог зазнає великих втрат.

Коваленко про перемир'я Путіна, пекло в Бахмуті та загрозу з Білорусі

Читайте також: