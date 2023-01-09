На Донеччині поблизу Соледара зникли двоє британських волонтерів: фото

Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі 6 січня о восьмій годині ранку виїхали з Краматорська в Соледар, потім зв’язок із ними втратився.

На Донеччині поблизу Соледара зникли двоє британських волонтерів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

"7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів – громадян Великої Британії віком 28 та 48 років", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що напередодні, 6 січня, о восьмій годині ранку Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська в Соледар, та зв’язок з ними втратився.

Поліція здійснює слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (зниклі безвісті).

"Якщо ви бачили зниклих громадян або маєте будь-яку інформацію про них, просимо повідомити до поліції", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Нагадаємо, під Соледаром Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Армія РФ не контролює місто. Ворог зазнає великих втрат.

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