На Донетчине возле Соледара пропали два британских волонтера: фото

Эндрю Бегшо и Кристофер Перри 6 января в восемь часов утра выехали из Краматорска в Соледар, потом связь с ними оборвалась.

На Донетчине вблизи Соледара пропали два британских волонтера.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров — граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет", — говорится в сообщении.

Известно, что накануне, 6 января, в восемь часов утра Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними оборвалась.

Полиция осуществляет следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения пропавших.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (пропавшие без вести).

"Если вы видели пропавших граждан или располагаете какой-либо информацией о них, просим сообщить в полицию", — говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, под Соледаром Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Армия РФ не контролирует город. Враг несет большие потери.

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