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Как переселенцам оформить субсидию в 2023 году: советы от Минреинтеграции

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Как переселенцам оформить субсидию в 2023 году: советы от Минреинтеграции

Как оформить субсидию

Как переселенцам оформить субсидию для оплаты коммунальных услуг на месте фактического проживания, читайте в материале ТСН.ua

Размер субсидии зависит от стоимости начисленных коммунальных услуг и уровня доходов семьи, выплаты переселенцам в доход не учитываются.

Минреинтеграции отмечает, чтобы получить субсидию по фактическому месту жительства нужно лично подать заявление, обратившись в одно из следующих учреждений:

  • Центра предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • одного из сервисных центров Пенсионного фонда Украины;
  • уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества.

Обратиться с заявлением можно онлайн на следующих сервисах:

  • портале " Дія ";
  • на сайте электронных услуг пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • в мобильном приложении ПФУ, нужно скачать его на телефон. Мобильное приложение доступно для Android и IOS.

Для оформления субсидии необходимо предоставить следующие документы:

  • заявление о назначении субсидии по установленной форме;
  • декларацию о доходах и расходах по установленной форме;
  • данные о жильцах домохозяйства;
  • паспорт гражданина Украины и регистрационный номер карты налогоплательщика;
  • справку статуса внутренне перемещенного лица.

Проверить, назначена ли субсидия, статус рассмотрения заявки и размер начисленной субсидии. можно на сайте subsidii.ioc.gov.ua. Для этого достаточно ввести адрес места жительства.

Напомним, что в конце декабря 2022 стало известно, что в Украине пока не планируют проводить массовые проверки места жительства внутренне перемещенных лиц. В Минреинтеграции было принято решение о том, что проверки места жительства ВПЛ будут проводиться исключительно в случаях, когда в органы соцзащиты населения поступит обращение правоохранительных органов при подозрении неправомерного получения помощи. О таких проверках граждан должны проинформировать по телефону. Во всех остальных случаях проведение выборочных проверок жилья внутренних переселенцев не допускается.

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Дата публикации
Просмотры
247
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