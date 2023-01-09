Как переселенцам оформить субсидию в 2023 году: советы от Минреинтеграции

Как переселенцам оформить субсидию для оплаты коммунальных услуг на месте фактического проживания, читайте в материале ТСН.ua
Размер субсидии зависит от стоимости начисленных коммунальных услуг и уровня доходов семьи, выплаты переселенцам в доход не учитываются.
Минреинтеграции отмечает, чтобы получить субсидию по фактическому месту жительства нужно лично подать заявление, обратившись в одно из следующих учреждений:
- Центра предоставления административных услуг (ЦНАП);
- одного из сервисных центров Пенсионного фонда Украины;
- уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества.
Обратиться с заявлением можно онлайн на следующих сервисах:
- портале " Дія ";
- на сайте электронных услуг пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- в мобильном приложении ПФУ, нужно скачать его на телефон. Мобильное приложение доступно для Android и IOS.
Для оформления субсидии необходимо предоставить следующие документы:
- заявление о назначении субсидии по установленной форме;
- декларацию о доходах и расходах по установленной форме;
- данные о жильцах домохозяйства;
- паспорт гражданина Украины и регистрационный номер карты налогоплательщика;
- справку статуса внутренне перемещенного лица.
Проверить, назначена ли субсидия, статус рассмотрения заявки и размер начисленной субсидии. можно на сайте subsidii.ioc.gov.ua. Для этого достаточно ввести адрес места жительства.
Напомним, что в конце декабря 2022 стало известно, что в Украине пока не планируют проводить массовые проверки места жительства внутренне перемещенных лиц. В Минреинтеграции было принято решение о том, что проверки места жительства ВПЛ будут проводиться исключительно в случаях, когда в органы соцзащиты населения поступит обращение правоохранительных органов при подозрении неправомерного получения помощи. О таких проверках граждан должны проинформировать по телефону. Во всех остальных случаях проведение выборочных проверок жилья внутренних переселенцев не допускается.
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