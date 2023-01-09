"Переможе всіх": Майк Тайсон захопився боксерськими навичками Усика

"Залізний Майк" впевнений, що українцю до снаги здолати навіть Тайсона Ф'юрі.

Легендарний американський боксер Майк Тайсон щедро розхвалив чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

56-річний колишній абсолютний чемпіона світу в хевівейті заявив, що Усик здатен перемогти всіх своїх суперників у надважкому дивізіоні, включно з британцем Тайсоном Ф'юрі.

"Я думаю, Усик переможе всіх. Він дуже розумний та інтелігентний, і водночас є незручним суперником. Я гадаю, що Усик здатен провести видатний бій проти будь-якого опонента", – цитує Тайсона Boxing Social.

Очікується, що навесні цього року Усик проведе поєдинок проти Ф'юрі за звання "абсолюта" в надважкій вазі. Офіційно дату та місце бою мають оголосити найближчим часом.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 4 грудня 2022 року "Циганський король" повернувся в ринг і нокаутом переміг свого співвітчизника Дерека Чісору.

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