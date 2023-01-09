"Победит всех": Майк Тайсон восхитился боксерскими навыками Усика

"Железный Майк" уверен, что украинцу по силам одолеть даже Тайсона Фьюри.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон щедро расхвалил чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

56-летний бывший абсолютный чемпиона мира в хевивейте заявил, что Усик способен победить всех своих соперников в супертяжелом дивизионе, включая британца Тайсона Фьюри.

"Я думаю, Усик победит всех. Он очень умный и интеллигентный, и в то же время неудобный соперник. Я думаю, что Усик способен провести выдающийся бой против любого оппонента", – цитирует Тайсона Boxing Social.

Ожидается, что весной этого года Усик проведет поединок против Фьюри за звание "абсолюта" в супертяжелом весе. Официально дату и место боя должны объявить в ближайшее время.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья. В ночь на 4 декабря 2022 года "Цыганский король" вернулся в ринг и нокаутом победил своего соотечественника Дерека Чисору.

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