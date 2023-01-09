Для чого прибуло до Білорусі нове угрупування військ: експерт відповів

Завдання прибулого до Білорусі угрупування російських військ – утримувати українське угрупування на кордоні і не давати відійти йому на інші ділянки фронту, де йдуть запеклі бої.

Таку думку висловив в інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Павло Нарожний.

"Я думаю, що завдання цього угрупування не атакувати і навіть не робити якісь диверсії, а їх основне завдання – утримувати те українське угрупування, яке стоїть на кордоні, щоб не дати перекинути це угрупування на Бахмут, Кремінну та інші напрямки, де йде гаряче зіткнення", - сказав він.

За його словами, кордон України із Білорусю зокрема на ділянці Сумської, Рівненської областей добре укріплений.

"Там добре лінія укріплена, вона замінована, там нариті окопі тощо. Тому будь-яка атака на ці укріплення для тих, хто атакує, буде самогубною. Окрім самих укріплень на нашому боці там сама географія – там величезна кількість річок, болот, струмків. Там є буквально 2-3 дороги якими може пересуватися важка техніка. І ті дороги будуть дуже швидко перекриті. Тому вони загрузнуть просто на кордоні, де їх наші війська будуть методично знищувати", - сказав експерт.

Загроза з боку Білорусі

Нагадаємо, до Білорусі перекинули ще один ешелон із російськими військовими в ніч проти 7 січня у складі близько 700-800 осіб. Ешелон проїхав тим же маршрутом, що й попередній, який прибув до Вітебська у ніч проти 6 січня та привіз близько 700-800 російських військових.

Тож за останні два дні Росія могла перекинути до білоруського Вітебська щонайменше 1400-1600 своїх військових.

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