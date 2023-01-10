Канада закупить у США 88 літаків F-35

Перші літаки будуть коштувати по 85 млн доларів США кожен

Канада закупить у США 88 сучасних винищувачів F-35, які виробляє компанія Lockheed Martin.

Про це повідомляє видання CBC News.

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У повідомленні вказується, що перша партія літаків повинна надійти до Канади у 2026 році, а на озброєння у армію вони стануть у 2029 році. Таким чином канадська армія замінить літаки CF-18 Hornet, які перебувають на озброєнні Канади з 1980-х років.

У Міноборони Канади заявили, що літаки матимуть найкраще обладнання та будуть останньої модифікації.

Повідомляється, що перші літаки будуть коштувати по 85 млн доларів США кожен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та Італія обговорюють передавання Україні ППО SAMP-T: може збивати крилаті ракети і літаки.

Крім того, ми раніше інформували, що США відмовляються давати Україні танки Abrams через їхні технічні характеристики.

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