Канада закупит у США 88 самолетов F-35

Первые самолеты будут стоить по 85 млн долларов США каждый

Канада закупит у США 88 современных истребителей F-35, производимых компанией Lockheed Martin.

Об этом сообщает издание CBC News.

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В сообщении указывается, что первая партия самолетов должна поступить в Канаду в 2026 году, а на вооружение в армию они станут в 2029 году. Таким образом канадская армия заменит находящиеся на вооружении Канады самолеты CF-18 Hornet с 1980-х годов.

В Минобороны Канады заявили, что самолеты будут иметь лучшее оборудование и последнюю модификацию.

Сообщается, что первые самолеты будут стоить по 85 млн. долларов США каждый.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Италия обсуждают передачу Украине ПВО SAMP-T: может сбивать крылатые ракеты и самолеты.

Кроме того, мы ранее информировали, что США отказываются давать Украине танки Abrams из-за их технических характеристик.

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