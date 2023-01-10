Астрологічний прогноз на 10 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не варто зустрічатися з друзями та коханими людьми – спілкування неминуче закінчиться сваркою, тому краще перенести його на інший день. До оточення необхідно виявляти витримку та терпіння.

Символ дня: павутиння.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: небесно-блакитний.

Щасливе каміння дня: олівін, лабрадор.

За яку частину тіла відповідає: черевна порожнина.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися тривалими та стати причиною ускладнень, на лікування яких піде тривалий час, тому лікувати їх потрібно негайно.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які можуть подразнювати стінки кишечника: ковбасу, копчене м'ясо, сосиски, сардельки та фастфуд.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Магія та містика дня: можна проводити обряди. Використовують магічну силу вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі дозволяють проникнути в найдальші – і темні – куточки підсвідомості, що відкривають таємниці, які є одкровенням навіть для самої людини.

Табу дня: небажано спілкуватися з нервовими та неадекватними людьми.

Ангел-охоронець дня: Фелам – допомагає порозумітися навіть найбільш непримиренним опонентам.

Афоризм дня: "Життя творить лад, але лад не творить життя" (Антуан де Сент-Екзюпері).

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