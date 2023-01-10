Астрологический прогноз на 10 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда не стоит встречаться с друзьями и любимыми людьми – общение неизбежно закончится ссорой, поэтому лучше перенести его на другой день. По отношению к окружающим людям необходимо проявлять выдержку и терпение.

Символ дня: паутина.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: небесно-голубой.

Счастливые камни дня: оливин, лабрадор.

За какую часть тела отвечает: брюшная полость.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными и стать причиной осложнений, на лечение которых уйдет продолжительное время, поэтому лечить их нужно без промедления.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фастфуд.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды. Использующие магическую силу огня.

Сны дня: сны нынешней ночи позволяют проникнуть в самые дальние – и темные – уголки подсознания, открывающие тайны, которые являются откровением даже для самого человека.

Табу дня: нежелательно общаться с нервными и неадекватными людьми.

Ангел-хранитель дня: Фэлам – помогает найти общий язык даже самым непримиримым оппонентам.

Афоризм дня: "Жизнь творит порядок, но порядок не творит жизни" (Антуан де Сент-Экзюпери).

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