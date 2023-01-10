Астрологический прогноз на 10 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда не стоит встречаться с друзьями и любимыми людьми – общение неизбежно закончится ссорой, поэтому лучше перенести его на другой день. По отношению к окружающим людям необходимо проявлять выдержку и терпение.
Символ дня: паутина.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: небесно-голубой.
Счастливые камни дня: оливин, лабрадор.
За какую часть тела отвечает: брюшная полость.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными и стать причиной осложнений, на лечение которых уйдет продолжительное время, поэтому лечить их нужно без промедления.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фастфуд.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды. Использующие магическую силу огня.
Сны дня: сны нынешней ночи позволяют проникнуть в самые дальние – и темные – уголки подсознания, открывающие тайны, которые являются откровением даже для самого человека.
Табу дня: нежелательно общаться с нервными и неадекватными людьми.
Ангел-хранитель дня: Фэлам – помогает найти общий язык даже самым непримиримым оппонентам.
Афоризм дня: "Жизнь творит порядок, но порядок не творит жизни" (Антуан де Сент-Экзюпери).
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