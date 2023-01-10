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Астрологический прогноз на 10 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
302
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 10 января

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда не стоит встречаться с друзьями и любимыми людьми – общение неизбежно закончится ссорой, поэтому лучше перенести его на другой день. По отношению к окружающим людям необходимо проявлять выдержку и терпение. 

Символ дня: паутина. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: небесно-голубой. 

Счастливые камни дня: оливин, лабрадор. 

За какую часть тела отвечает: брюшная полость. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными и стать причиной осложнений, на лечение которых уйдет продолжительное время, поэтому лечить их нужно без промедления.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фастфуд. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды. Использующие магическую силу огня. 

Сны дня: сны нынешней ночи позволяют проникнуть в самые дальние – и темные – уголки подсознания, открывающие тайны, которые являются откровением даже для самого человека. 

Табу дня: нежелательно общаться с нервными и неадекватными людьми. 

Ангел-хранитель дня: Фэлам – помогает найти общий язык даже самым непримиримым оппонентам. 

Афоризм дня: "Жизнь творит порядок, но порядок не творит жизни" (Антуан де Сент-Экзюпери). 

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Дата публикации
Просмотры
302
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