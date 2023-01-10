Росія планує мобілізувати школярів на окупованих територіях — ЦНС

Окупанти складають списки дітей, щоб мобілізувати на війну одразу після випуску зі школи

Російські загарбники складають списки школярів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, яких хочуть мобілізувати на війну проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Діти 2005-2006 року народження на тимчасово окупованих територіях мають стати на "обов'язковий військовий облік". Прийняття на так званий облік відбувається на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Представники підпілля на окупованих територіях повідомляють, що окупанти складають списки дітей, щоб мобілізувати на війну одразу після випуску зі школи. Перш за все їх цікавлять діти, які досягнуть повноліття у 2023 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія хоче задіяти особовий склад у наступальних операціях на різних ділянках фронту навесні та влітку 2023-го.

Крім того, ми раніше інформували, що з числа мобілізованих у Росії під час першої хвилі 300 тис. бійців до березня не залишиться жодного живого або не пораненого.

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