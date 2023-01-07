Календарь постов на 2023 год: когда верующие соблюдают ограничения в еде

Верующие всегда строго соблюдают пост, чтобы очистить свое тело и душу. В особые дни христиане проводят больше времени в молитвах, а также вводят некоторые ограничения в пище. ТСН.ua рассказывает обо всех постах на 2023 год.

Пост – особый период (иногда один день), во время которого православные христиане воздерживаются от потребления пищи животного происхождения, чтобы очиститься духовно. Также в такие дни верующие читают молитвы, ходят в храмы, воздерживаются от раздражительности и ссор. В периоды поста Церковь запрещает проводить громкие гуляния, развлечения (например, песни, хождение в кинотеатр, просмотр программ развлекательного характера и т.п.). Если вы соблюдаете все церковные правила, важно знать, когда будут все посты 2023 года.

Православные посты 2023 года: многодневные

Великий пост: 27 февраля — 15 апреля 2023

Этот пост считается самым длинным в церковном календаре и предшествует светлому празднику Пасхи. В общем, Великий пост держит 48 дней, начинается всегда в понедельник (за семь неделю до Воскресения Христова) и заканчивается в субботу.

Также Великий пост считают и одним из самых строгих. В первый день Церкви рекомендует полностью отказаться от еды, разрешено только пить воду. Затем со вторника и по пятницу разрешается добавить в свой рацион любую сухую пищу (т.е. хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, мед), а в субботу и воскресенье можно есть горячие постные блюда, приготовленные на растительном масле. .

Во вторую и шестую неделю Великого поста в понедельник, среду и пятницу верующие употребляют только сухую пищу, во вторник и четверг разрешаются горячие блюда без растительного масла, а на выходные — с растительным маслом.

Последняя неделя поста носит название Страстная семидница. Все дни Церковь разрешает только сухое питание. А в пятницу до вынесения плащаницы из храма лучше отказаться от еды.

При этом на большие церковные праздники, которые приходятся на этот пост (Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и Вербное воскресенье за неделю до Пасхи) можно добавить в рацион рыбу. В Лазареву субботу (празднуется накануне Вербного воскресенья) разрешается рыбная икра.

Петров пост: 12 июня — 11 июля 2023

Его еще называют Петропавловский пост, ведь он посвящен святым апостолам Петру и Павлу, которые за свою жизнь прошли немало скитаний, чтобы нести Слово Божие.

Начинается Петров пост в понедельник на 57-й день после празднования Воскресения Христова (и через неделю после дня святой Троицы), заканчивается ежегодно в один и тот же день – 11 июля. Поэтому в 2023 году Петров пост будет продолжаться 30 дней.

Этот пост не так суров, как Великий. Поэтому Церковь во вторник, четверг и на выходные позволяет есть рыбу, в понедельник можно добавить горячие блюда без растительного масла, а в среду и пятницу употреблять только сухую пищу. Несмотря на то, на какой день выпадает Рождество Иоанна Предтечи (7 июля 2023), можно есть рыбу.

Успенский пост: 14 — 27 августа 2023

Установлен он в честь великого праздника Успения Пресвятой Богородицы. По своей продолжительности он считается самым коротким. Ежегодно длится только две недели и всегда приходится на один и тот же период.

При этом ограничение в пище достаточно суровое. В понедельник, среду и пятницу разрешено только сухое питание. Во вторник и четверг можно добавить горячие блюда без растительного масла, а на выходные — с растительным маслом.

Независимо от того, на какой день приходится Преображение Господне (19 августа 2023), Церковь позволяет употреблять рыбу.

Рождественский пост: 28 ноября 2023 года — 6 января 2024 года.

Последний многодневный пост, предшествующий светлому празднику Рождества Христова. Начало Рождественского поста 2023 года (как и в другие годы) приходится на 28 ноября, какой бы он ни был днем недели. Его продолжительность составляет 40 дней. Хотя пост достаточно суров, но в определенные дни есть послабление.

С 28 ноября до праздника святого Николая (19 декабря 2023 г.) в понедельник можно есть горячие блюда без масла, во вторник, четверг и на выходные можно даже рыбу, а в среду и пятницу только сухое питание.

С 20 декабря 2023 года до 1 января 2024 года во вторник и четверг уже нельзя употреблять рыбу, однако допускаются горячие блюда с маслом.

С 2 по 6 января в понедельник, среду и пятницу Церковь разрешает только сухую пищу, во вторник и четверг – горячие еду без масла, а в субботу и воскресенье с маслом.

В Рождественский вечер, который еще называют Сочельником, нельзя есть до появления на небе первой звезды. После этого начинается праздничный ужин из 12 постных блюд.

На праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы (4 декабря 2023 г.) и в день святого Николая (19 декабря 2023 г.) разрешено есть рыбу, даже если они приходятся на понедельник, среду или пятницу.

Однодневные посты на 2023 год

Существуют также и посты, которые длятся всего один день. В 2023 году они выпадают на следующие дни:

Крещение: 18 января;

Сечение главы Иоанна Предтечи: 11 сентября;

Воздвижение Креста Господня: 27 сентября;

Сретение Господне: 15 февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы: 7 апреля;

Апостола Иоанна Богослова: 21 мая и 9 октября;

Рождества Иоанна Предтечи: 7 июля;

Апостолов Петра и Павла: 12 июля;

Преображение Господнего: 19 августа;

Успение Пресвятой Богородицы: 28 августа;

Рождества Богородицы: 21 сентября;

Покров Пресвятой Богородицы: 14 октября;

Введение Богородицы в храм: 4 декабря;

Святителя Николая: 19 декабря.

Когда сплошные недели 2023 года

Сплошными неделями называют в Церкви те недели, когда не нужно поститься в среду и пятницу. Их в году есть несколько:

Праздники: 7 — 17 января 2023 года;

Мытаря и Фарисея: 6 — 11 февраля 2023 года;

Сырный (масляный): 20 — 26 февраля 2023 года;

Пасхальный (Светлый): 17 — 22 апреля 2023 года;

Троицкий: 5 — 11 июня 2023 года.

Мясоеды 2023 года

В году есть четыре мясоеда. Это периоды, когда по православному церковному уставу позволяют употреблять мясные продукты. Обычно они следуют после многодневных постов:

Зимний мясоед: 7 января — 26 февраля 2023 года;

Весенний мясоед: 16 апреля — 11 июня 2023 года;

Летний мясоед: 12 июля — 13 августа 2023 года;

Осенний мясоед: 28 августа — 27 ноября 2023 года.

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