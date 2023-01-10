США и Британия обсудили военную помощь Украине

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин и его коллега из Великобритании Бен Уоллес обсудили усилия стран в военной помощи Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона.

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"Стороны обсудили текущие усилия для поддержки Украины, в частности, путем выделения помощи в сфере безопасности", — указывается в документе.

Также в документе указывается, что глава Пентагона высоко оценил последовательную помощь Украины со стороны Великобритании.

В американском Министерстве обороны также заявили, что оба министра ожидают встречи в Европе в ближайшие недели, а также углубления «особых отношений» между США и Великобританией.

Напомним, ранее сообщалось, что США не могут подтвердить или опровергнуть заявление Минобороны РФ, что якобы российские военные уничтожили пункт дислокации военных ВСУ в Краматорске.

Кроме того, мы ранее информировали, что США могут передать Украине боевые машины Stryker.

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