США та Британія обговорили військову допомогу України

Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін та його колега з Великої Британії Бен Воллес обговорили зусилля країн у військовій допомозі України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону.

Також читайте США прагнуть змінити динаміку війни в Україні - Держдеп

"Сторони обговорили поточні зусилля задля підтримки України, зокрема шляхом виділення допомоги у сфері безпеки", - вказується в документі.

Також у документі вказується, що голова Пентагону високо оцінив послідовну допомогу України з боку Британії.

У американському Міністерстві оборони також заявили, що обидва міністри очікують на зустріч у Європі найближчими тижнями, а також на поглиблення «особливих відносин» між США й Великою Британією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США не можуть підтвердити чи спростувати заяву Міноборони РФ, що нібито російські військові знищили пункт дислокації військових ЗСУ у Краматорську.

Крім того, ми раніше інформували, що США можуть передати Україні бойові машини Stryker.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.