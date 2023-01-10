США та Британія обговорили військову допомогу України

Голова Пентагону високо оцінив послідовну допомогу України з боку Британії
Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін та його колега з Великої Британії Бен Воллес обговорили зусилля країн у військовій допомозі України.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону.
"Сторони обговорили поточні зусилля задля підтримки України, зокрема шляхом виділення допомоги у сфері безпеки", - вказується в документі.
Також у документі вказується, що голова Пентагону високо оцінив послідовну допомогу України з боку Британії.
У американському Міністерстві оборони також заявили, що обидва міністри очікують на зустріч у Європі найближчими тижнями, а також на поглиблення «особливих відносин» між США й Великою Британією.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США не можуть підтвердити чи спростувати заяву Міноборони РФ, що нібито російські військові знищили пункт дислокації військових ЗСУ у Краматорську.
Крім того, ми раніше інформували, що США можуть передати Україні бойові машини Stryker.
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