США предупредили Китай о последствиях в случае помощи с безопасностью России

Вашингтон может применить свои рычаги влияния на Китай в ответ на решение страны помочь России в сфере безопасности.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга, пишет Obozrevatel.

"Мы очень внимательно следим за решениями, принимаемыми КНР в ответ на любые запросы помощи России в сфере безопасности", – сказал он.

По его словам, США не раз объясняли властям в Пекине, какой будет цена помощи РФ в систематическом уклонении от санкций или в сфере безопасности.

Китай и война России против Украины

Пекин заявил о своем нейтралитете в войне РФ против Украины. Китай уже десять месяцев называет вторжение Путина "кризисом", не предпочитая ни одной из сторон. Впрочем, КНР заявляет о "дружественном сотрудничестве" с Москвой.

В Госдепе США отметили, что утверждение Китая о нейтралитете в войне РФ против Украины противоречит реальным действиям, наоборот показывающим, что Пекин продолжает выстраивать тесные связи с Москвой.

Посол Китая в Евросоюзе Фу Конг заявил, что вторжение России в Украину 24 февраля поставило Пекин "в очень сложное положение". Он подчеркнул, что китайские власти не хотят "избирать между друзьями" — Украиной и Россией.

На переговорах 30 декабря Си Цзиньпин проигнорировал призыв Путина ужесточить сотрудничество между армиями РФ и Китая. Лидер КНР заявил об усилении сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и политической сферах. Об укреплении военного партнерства Си Цзиньпин умолчал.

Напомним, в Госдепе отреагировали на ужесточение влияния Пригожина в России.

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