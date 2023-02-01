До Коломойського в Дніпрі прийшли з обшуками

Розслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти".

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки 1 лютого прийшли з обшуками додому до бізнесмена Ігоря Коломойського в Дніпрі.

Інформацію, яку публікують ЗМІ, підтвердив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Сьогодні обшуки у Коломойського по "Укрнафті", - зазначив Арахамія.

За інформацією джерел "Української правди", йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів. Розслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти".

Обшуки в Коломойського / Фото з відкритих джерел

Обшуки в Коломойського / Фото з відкритих джерел

Обшуки в Коломойського / Фото з відкритих джерел

Обшуки в Коломойського / Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, США ввели персональні санкції проти Коломойського через нібито "причетність до корупції" та "дії, що підривали верховенство права та віру української громадськості в демократичні інститути". У Держдепі кажуть, що йдеться про період 2014-15 років, коли Коломойський очолював Дніпропетровську ОДА.

Буданов у The Washington Post, саміт Україна-ЄС, військова допомога США – новини 1 лютого

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