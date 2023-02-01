До Коломойського в Дніпрі прийшли з обшуками

Розслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти".
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки 1 лютого прийшли з обшуками додому до бізнесмена Ігоря Коломойського в Дніпрі.
Інформацію, яку публікують ЗМІ, підтвердив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.
"Сьогодні обшуки у Коломойського по "Укрнафті", - зазначив Арахамія.
За інформацією джерел "Української правди", йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів. Розслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти".
Нагадаємо, США ввели персональні санкції проти Коломойського через нібито "причетність до корупції" та "дії, що підривали верховенство права та віру української громадськості в демократичні інститути". У Держдепі кажуть, що йдеться про період 2014-15 років, коли Коломойський очолював Дніпропетровську ОДА.
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