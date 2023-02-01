Кабмін звільнив увесь керівний склад митниці — нардеп

Кабінет міністрів звільнив очільника Державної Митної Служби України та його заступників.

Сьогодні, 1 лютого, посад позбулися керівник української митниці та два його заступники.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Йдеться про виконувача обов'язків очільника митної служби В'ячеслава Демченко, а також першого заступника Олександра Щуцького та заступника голови Руслана Черкаського.

Нагадаємо, СБУ та ДБР викрили корупційну схему на Житомирській митниці – механізм полягав у незаконному ввезенні до України іноземних автомобілів швидкої допомоги. Протиправна діяльність ділків завдала державному бюджету збитки у понад 20 млн грн.

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