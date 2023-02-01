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Кабмин уволил весь руководящий состав Таможни — нардеп

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2455
Время на прочтение
1 мин
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Кабмин уволил весь руководящий состав Таможни — нардеп

Фото: Правительственный портал

Кабинет министров уволил главу Государственной Таможенной службы Украины и его заместителей.

Сегодня, 1 февраля, от должностей лишились руководитель украинской Таможни и два его заместителя.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Речь идет об исполняющем обязанности руководителя таможенной службы Вячеславе Демченко, а также первом заместителе Александре Щуцком и заместителе председателя Руслане Черкасском.

Напомним, СБУ и ДБР разоблачили коррупционную схему на Житомирской таможне – механизм заключался в незаконном ввозе в Украину иностранных автомобилей скорой помощи. Противоправная деятельность дельцов нанесла государственному бюджету ущерб более чем в 20 млн грн.

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Дата публикации
Просмотры
2455
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