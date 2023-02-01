К Коломойскому в Днепре пришли с обысками

Расследование касается махинаций вокруг "Укртатнафты" и "Укрнафты".

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности 1 февраля пришли с обысками домой к бизнесмену Игорю Коломойскому в Днепре.

Информацию, публикуемую СМИ, подтвердил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Сегодня обыски у Коломойского по "Укрнафте", — отметил Арахамия.

По информации источников "Украинской правды", речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей. Расследование касается махинаций вокруг "Укртатнафти" и "Укрнафти".

Обыски в Коломойском/Фото из открытых источников

Обыски в Коломойском/Фото из открытых источников

Обыски в Коломойском/Фото из открытых источников

Обыски в Коломойском/Фото из открытых источников

Напомним, США ввели персональные санкции против Коломойского из-за якобы "причастности к коррупции" и "действий, подрывавших верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты". В Госдепе говорят, что речь идет о периоде 2014-15 годов, когда Коломойский возглавлял Днепропетровскую ОГА.

Буданов в The Washington Post, саммит Украина-ЕС, военная помощь США – новости 1 февраля

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