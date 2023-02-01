СБУ разоблачила масштабные схемы присвоения денег "Укрнафты"

Речь идет о растрате 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд грн экс-менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Установлено, что махинации были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В рамках уголовных производств документируются десять эпизодов преступной деятельности. В частности, речь идет о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонении от уплаты налогов, создании безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов. Такие действия, подчеркивают СБУ, привели к обесценению и снижению стоимости их активов.

Следствие установило, что преступники деятельность "осуществляли в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний". Так, СБУ провело ряд обысков по месту жительства фигурантов, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.

"По результатам следственных действий топменеджмента ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений", — говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что в ноябре прошлого года СБУ предприняли превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы крупнейшего нефтеперерабатывающего завода и нефтедобывающей компании Украины, а также обеспечить их передачу в государственную собственность.

"Это было сделано после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентом которых являются ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", — подчеркивают СБУ.

Напомним, 1 февраля 2023-го украинские правоохранители провели ряд обысков у многих украинских чиновников и экс-чиновников. Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия ононсировал "весенние посадки".

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