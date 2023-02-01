Экс-министру энергетики Насалыку сообщили о подозрении – СМИ

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Игорю Насалыку, возглавлявшему Министерство энергетики и угольной промышленности.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники правоохранительных органов.

Так, экс-министру инкриминируют подписание убыточных для государства соглашений на 1,5 млрд грн в пользу компаний, связанных с олигархом Дмитрием Фирташем.

Обыски ГБР 1 февраля

В среду, 1 февраля, многих действующих и экс-чиновников Украины посетили с обысками. Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия анонсировал "весенние посадки".

Так, известно, что обыски прошли у бизнесмена Игоря Коломойского, экс-главы МВД Арсена Авакова, киевского застройщика и народного депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Столара и исполняющей обязанности главы налоговой службы Киева Оксаны Датий.

По информации источников "Украинской правды", обыски у Коломойского проводятся по делу о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Арсена Авакова проверяли по делу, касающемуся закупки французских вертолетов Airbus, один из которых разбился в Броварах и унес жизни руководителей МВД.

А Оксана Датий, по данным правоохранителей, реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах.

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