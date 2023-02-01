Ексміністру енергетики Насалику повідомили про підозру – ЗМІ

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Ігорю Насалику, який очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Так, ексміністру інкримінують підписання збиткових для держави угод на 1,5 млрд грн на користь компаній, пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем.

Обшуки ДБР 1 лютого

У середу, 1 лютого, до багатьох українських посадовців та експосадовців завітали з обшуками. Очільник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія ононсував "весняні посадки".

Так, наразі відомо, що обшуки пройшли у бізнесмена Ігоря Коломойського, ексочільника МВС Арсена Авакова, київського забудовника і народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Столара та виконуючої обов'язки голови податкової служби Києва Оксани Датій.

За інформацією джерел "Української правди", обшуки у Коломойського проводяться у справі про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів.

Арсена Авакова перевіряли у справі, що стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus, один з яких розбився у Броварах і забрав життя керівників МВС.

А Оксана Датій, за даними правоохоронців, реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи.



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