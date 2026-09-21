Вернется ли в Украину бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко: появились новые интересные подробности

Руслан Кравченко / © Офис Генерального прокурора

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Главная интрига недели — вернётся ли в Украину уже бывший генеральный прокурор? Вот уже несколько дней подряд Руслан Кравченко не оставляет постов в соцсетях, не комментирует собственное увольнение и не публикует новых материалов о руководителях НАБУ и САП. Да и сами антикоррупционные органы пока не объявляли ему о подозрении.

Украину Кравченко покинул в начале прошлой недели — сразу после громкого расследования, в котором фигурировали сотрудники Офиса генерального прокурора. Сам чиновник тогда утверждал, что отправился в служебную командировку в Париж, которую сам себе и оформил.

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Однако, едва выехав за границу, он публично заявил о вручении уведомлений о подозрении руководителям антикоррупционных органов и два дня подряд публиковал обвинения в соцсетях. Уже на следующий день Верховная Рада проголосовала за его увольнение.

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Срок зарубежной командировки подходит к концу. Впрочем, даже в Офисе президента выразили сомнение, что Кравченко вернется. Внештатный советник Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что уволенный генпрокурор может попытаться преподнести ситуацию как «политическое преследование», что негативно сказывается на имидже Украины.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Романюка.

Война подозрений: расследование «Карфаген» и выезд за границу

Публичное противостояние руководителей НАБУ и САП с Офисом генерального прокурора разгорелось с новой силой, когда Кравченко, находясь уже за пределами страны, записал видео с изложением подозрений в адрес руководства антикоррупционных органов.

«Я подписал постановление о подозрении в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса… Ранее от принятия этих решений меня политически сдерживал президент. Сдерживали и сами антикоррупционеры, предлагая гарантии неприкосновенности в обмен на отказ от выдвижения подозрений», — заявил тогда ещё действующий генеральный прокурор Руслан Кравченко.

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На момент публикации этого обращения Кравченко уже находился в зарубежной командировке. Причем он выехал, имея написанное собственноручно заявление об увольнении. Этому предшествовало громкое расследование НАБУ и САП под названием «Карфаген», которое касалось возможного «крышевания» незаконных колл-центров.

Сам генеральный прокурор в материалах дела не фигурировал, однако подозрение было предъявлено высокопоставленному сотруднику Генеральной прокуратуры Сергею Кропиве, который в настоящее время находится в СИЗО.

«Моё личное мнение — это реакция на нашу операцию "Карфаген"», — заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

Реакция антикоррупционеров и отставка генерального прокурора

Руководители НАБУ и САП в тот же день созвали экстренную пресс-конференцию. Суть выдвинутых в их адрес обвинений чиновники не комментировали, несмотря на неоднократные вопросы журналистов.

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«Я не комментирую и не собираюсь комментировать бред и телеграм-подозрения», — заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

Также руководители ведомств не раскрыли информацию о том, будет ли подозрение вручено самому Кравченко. Если это и произойдет, то процессуальный статус он будет иметь уже не как должностное лицо, ведь парламент отправил его в отставку, а президент в тот же день подписал соответствующий указ об увольнении.

Сам статус подозрений, о которых заявлял Кравченко в отношении руководителей НАБУ и САП, на данный момент аннулирован. Главной интригой остается вопрос: решится ли экс-генпрокурор вернуться в Украину и ждет ли его официальное подозрение со стороны правоохранительных органов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ГРОМКОЕ УВОЛЬНЕНИЕ И ТАЙНЫ «ОФИСОВ»! Где на самом деле находится Кравченко и кому грозит до 15 лет

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