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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Брат принцессы Дианы нарушил молчание по поводу ссоры между принцамт Уильямом и Гарри

Брат принцессы Дианы — граф Чарльз Спенсер — дал подробное интервью BBC в преддверии выхода своей сенсационной книги «Лебединая песня: Диана, моя сестра».

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцы Уильям и Гарри

Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press

Граф Спенсер поделился своим личным мнением по поводу разногласий между его племянниками, принцем Уильямом и принцем Гарри.

Принцы Уильям и Гарри больше не общаются, а их примирение кажется маловероятным. Теперь их дядя рассказал о последствиях конфликта и изложил свою позицию.

Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

«Думаю, в СМИ сложилось впечатление, что я на стороне Гарри. Но я на стороне сыновей моей покойной сестры, обоих. И если кому-то из них что-то понадобится, я буду им одинаково благодарен. И я никогда не вмешиваюсь ни в один из лагерей, разве что в качестве доброжелательной фигуры, надеюсь», — сказал он, цитирует его слова журнал Hello!.

В интервью Лоре Куэнсберг он также заявил, что существует «множество причин с обеих сторон», по которым отношения Уильяма и Гарри «дошли до этой стадии».

«Надеюсь, однажды это разрешится, — добавил он. — Но я не знаю всего. Я, конечно, не знаю всех деталей, поэтому мне было бы неловко вмешиваться, если бы я стал говорить больше, чем просто сказать, что, конечно, мать хочет, чтобы ее два сына были счастливы вместе и любили друг друга».

Также Чарльз Спенсер неохотно обсуждал, как, по его мнению, королевская семья обращалась с принцем Гарри, но сказал, что обеспокоен его безопасностью.

Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press

Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press

«Лично меня беспокоит то, что пятый в очереди на престол человек, служивший в армии, не будет иметь никакой полицейской защиты», — сказал он. «Как дядя, который видел, как его сестра погибла при обстоятельствах, которых можно было избежать, я бы склонился к защите».

Ранее, напомним, брат принцессы Дианы сделал неприятное заявление о короле Чарльзе после скандальной истории в его мемуарах.

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