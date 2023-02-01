Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава Таможни

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил об увольнении всех руководителей Государственной Таможенной службы Украины.

В среду, 1 февраля, стало известно об увольнении всего руководящего состава Таможни.

Об этом сообщил Давид Арахамия в своем телеграмме.

"Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", — отметил Арахамия.

Ранее стало известно, что СБУ и ДБР разоблачили коррупционную схему на Житомирской таможне – механизм заключался в незаконном ввозе в Украину иностранных автомобилей скорой помощи. Противоправная деятельность дельцов нанесла государственному бюджету ущерб более чем в 20 млн грн.

Напомним, сегодня, 1 февраля, у многих украинских чиновников и экс-посадовцев провели обыски. На этом фоне глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия анонсировал "весенние посадки".

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