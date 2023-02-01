Колишній правоохоронець планував підірвати Курахівську ТЕС

Працівники Державного бюро розслідувань запобігли диверсії на Курахівській тепловій електростанції, що на Донеччині, яку готував колишній правоохоронець.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Диверсію на Курахівській ТЕС готував колишній посадовець одного з правоохоронних органів Донеччини разом зі своїм спільником. Колишній правоохоронець після захоплення окупантами частини Донецької області почав працювати на ворога.

"Підтримуючи ідею "руского міра", фігурант планував з використанням вибухівки пошкодити Курахівську ТЕС. Він завчасно приховав вибухові пристрої, боєприпаси та засоби ініціювання вибуху у спеціально облаштованому схроні недалеко від ТЕС, але на території, яка підконтрольна Україні. А здійснити вибух на "об’єкті" повинен був його спільник, з яким він активно обговорював плани диверсії, у тому числі через соціальні месенджери", - розповіли правоохоронці.

Експравоохоронцю заочно повідомлено про підозру у державній зраді та у готуванні до вчинення диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Наразі працівники ДБР шукають спільника підозрюваного.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у керівництва столичної податкової.

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