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Аваков прокомментировал обыск у себя дома

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Аваков прокомментировал обыск у себя дома

Фото: УНІАН

По его словам, правоохранители не нашли ничего, что бы отвечало интересам следствия.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил, что в среду, 1 февраля, действительно, у него дома был проведен обыск. Он произошел в рамках отработки одной из рабочих версий причин трагедии в Броварах.

Об этом Аваков сообщил на своей странице в Telegram.

"Следствие интересовали контракты по закупке МВД вертолетов Super Puma (Airbus Helicopters H225). Следователи вели себя корректно, хотя целесообразность проведения такого следственного действия выглядит немного туповато, через шесть лет после заключения контракта", — говорит Аваков.

По его словам, в помещении "ничего соответствующего интересам следствия обнаружено не было".

Украино-французский контракт на поставку МВД Украины вертолетов Airbus заключен в рамках межправительственного соглашения, ратифицированного Верховной Радой Украины в 2018-м. Контракт, подчеркнул Аваков, проходил аудит французского правительства и казначейства.

Напомним, 1 февраля 2023-го украинские были проведены обыски у многих украинских чиновников и экс-чиновников. В частности, эксочельник МВД Арсен Аваков посетили Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия ононсировал "весенние посадки". Это, в частности, касается скандала с Минобороны и авиакатастрофы в Броварах.

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Дата публикации
Просмотры
2333
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