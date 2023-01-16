Чи отримає Україна План дій щодо членства в НАТО на цьогорічному саміті у Вільнюсі

Країни-члени НАТО залишаються відданими Бухарестському саміту НАТО 2008 року.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповіла амбасадорка США при НАТО Джуліан Сміт.

Вона пояснила, які шанси має Україна на отримання плану дій щодо членства в НАТО

"Ми залишаємося відданими Бухаресту (Бухарестському саміту НАТО – ред.), де було рішення 2008 року, коли Альянс сказав не "чи" Україна та Грузія приєднаються до НАТО, а "коли". Двері НАТО залишаються відкритими. Президент Байден чітко висловився щодо цього. Ми також чітко заявили, і це стосується безпосередньо росіян, що Росія не має права голосу та права вето в цьому процесі. Розширення НАТО завжди є питанням між самими союзниками НАТО та країнами-аспірантами. Тож ми продовжимо просувати цей меседж. Але я думаю, ви також чули, як мій президент і генеральний секретар сказали, що ми хочемо прямо зараз переконатися, що Україна отримала всю практичну підтримку, яка їй зараз потрібна, щоб перемогти на полі бою. І це наш пріоритет номер один", - зазначила вона.

Джуліан Сміт також підкреслила, союзники продовжить обговорювати тему приєднання України до Альянсу після її перемоги у боротьбі з російською агресією.

"Так, я не бачу, щоб дебати про Україну та НАТО дійсно рухалися в якомусь напрямку. Але зрештою це той самий напрямок, який полягає в тому, що союзники підтримують приєднання України до Альянсу. І ми, без сумніву, продовжуватимемо шукати шляхи зміцнення вже сильного партнерства України з НАТО, просуваючись вперед", - резюмувала амбасадорка США при НАТО.

Членство України в НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков у нещодавньому інтерв'ю заявив, що Україна фактично вже приєдналася до НАТО, хоча формально не стала членом Альянсу.

У грудні 2022 року віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що всі 30 країн-членів НАТО погоджуються з необхідністю вступу держави до Альянсу.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що риторики про "відкриті двері" НАТО для України сьогодні замало. Наша держава очікує реальних кроків від Альянсу.

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