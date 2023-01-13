Резніков: Україна стала де-факто членом НАТО

Україна фактично вже приєдналася до НАТО, хоча формально не стала членом Альянсу.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС.

"Україна та Збройні сили України стали членами НАТО. Де-факто, але не де-юре. Тому що у нас є зброя та розуміння, як її використати… Я впевнений, що в найближчому майбутньому ми станемо членами НАТО де-юре", - сказав Резніков.

Резніков також висловив упевненість, що Україна отримає від Заходу довгоочікуване озброєння, зокрема танки та винищувачі.

За його словами, Росія щодня втрачає близько 500-600 своїх військових по всіх напрямках на фронті.

Резніков також не виключив, що Росія може намагатися зібрати "сили, боєприпаси та зброю" для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході.

Нагадаємо, у грудні 2022 року віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що всі 30 країн-членів НАТО погоджуються з необхідністю вступу держави до Альянсу.

Того ж місяця очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що держава вступить до Альянсу після подолання російської агресії. Він запевнив, що долучення до НАТО відбудеться на докорінно інших умовах, аніж це могло статися між2008 і 2022 роками – коли Україні відмовляли у вступі через залякування Кремля.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що риторики про "відкриті двері" НАТО для України сьогодні замало. Наша держава очікує реальних кроків від Альянсу.

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