НОК України затвердив відставку Шевченка, Беленюка, Суркіса та Шуфрича

Національний олімпійський комітет (НОК) України прийняв відставку Андрія Шевченка з посади віцепрезидента організації.

Також НОК прийняв відставку ще шести членів комітету – Жана Беленюка, Георгія Зубка, Андрія Кожем'якіна, Григорія Суркіса, Євгена Проніна та Нестора Шуфрича.

Відповідне рішення було ухвано під час позачергової Генеральної асамблеї НОК.

Раніше Шевченко висловив бажання залишити склад НОК, розкритикувавши новий склад організації, де виявилося чимало колишніх депутатів "Партії регіонів" та ОПЗЖ.

"У найважчий час в історії моєї країни я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу, задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися у складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", – написав Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Після резонансної заяви Шевченка одіозні політики Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс заявили про свій вихід зі складу НОК України.

Беленюк, який був кандидатом на посаду президента НОК, але програв на виборах міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту, також попросив виключити його зі складу комітету.

"У "такому" НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго", – написав Беленюк у своєму Facebook, додавши фото заяви.

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