Резников: Украина стала де-факто членом НАТО

Украина уже фактически присоединилась к НАТО, хотя формально не стала членом Альянса.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BBC.

"Украина и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать… Я уверен, что в ближайшем будущем мы станем членами НАТО де-юре", — сказал Резников.

Резников также выразил уверенность, что Украина получит от Запада долгожданное вооружение, в том числе танки и истребители.

По его словам, Россия ежедневно теряет около 500-600 своих военных по всем направлениям на фронте.

Резников также не исключил, что Россия может пытаться собрать силы, боеприпасы и оружие для наступления из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке.

Напомним, в декабре 2022 года вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что все 30 стран-членов НАТО согласны с необходимостью вступления государства в Альянс.

В тот же месяц глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что государство вступит в Альянс после преодоления российской агрессии. Он заверил, что присоединение к НАТО произойдет на совершенно других условиях, чем это могло произойти между 2008 и 2022 годами – когда Украине отказывали во вступлении из-за запугиваний Кремля.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что риторики об "открытых дверях" НАТО для Украины сегодня мало. Наше государство ожидает реальных шагов от Североатлантического союза.

Leopard 2 для защиты от России: ЕС и НАТО поддерживают предоставление танков для Украины

Читайте также: