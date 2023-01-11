Зеленський - про вступ України до НАТО: "Нам потрібні конкретні кроки"

Президент Володимир Зеленський наголосив, що риторики про "відкриті двері" НАТО для України сьогодні замало. Наша держава очікує на реальні кроки від Альянсу.

Про це він сказав 11 січня під час спільного брифінгу з президентами Польщі та Литви у Львові.

"На сьогодні просто підтримки України у вигляді риторики про відкриті двері недостатньо. А саме недостатньо для мотивації нашої держави, а якщо говорити конкретніше – недостатньо для мотивації наших воїнів", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що статус кандидата на вступ до ЄС є кращою мотивацією для України.

"Нам потрібні кроки вперед. Рішення буде у Вільнюсі. Ми дуже очікуємо потужні кроки. Ми очікуємо на щось більше, ніж відкриті двері. Такі речі мотивують, як кандидатство в ЄС. Що все це правда, що нас не годують обіцянками, що дійсно нас бачать серед рівних. Відкриття діалогу про вступ до ЄС цього року мотивує боротися. Так само, як і кроки вперед на Вільнюському саміті", - сказав президент.

Нагадаємо, до Львова у середу, 11 листопада, на зустріч із Володимиром Зеленський прибули президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Ґітанас Науседа. Лідери трьох держав підписали спільну декларацію Президентів Люблінського трикутника.

Президент Анджей Дуда пообіцяв, що Україна отримає роту танків Leopard від Польщі.

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