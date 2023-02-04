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Джо Байден незабаром відвідає Польщу – у Дуди підтвердили інформацію

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Джо Байден незабаром відвідає Польщу – у Дуди підтвердили інформацію

Фото: Getty Images

Президент Джо Байден найближчим часом приїде до Польщі.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден найближчим часом прибуде з візитом до Польщі.  

Цю інформацію підтвердив керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач, пише RMF24.

"Як ми знаємо від самого президента Байдена, він має намір приїхати до Польщі. Сьогоднішня розмова була про ці плани на найближче майбутнє. Звичайно, деталі такого візиту будуть повідомлені, коли буде визначено конкретну дату, але ця моя сьогоднішня розмова була великим кроком уперед", - сказав він.

Наразі Пшидач перебуває у Вашингтоні, разом із ним прилетів голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера. Політики провели зустрічі у Раді національної безпеки та Білому домі. 

Обговорювалися питання подальшої допомоги Україні, військової присутності США у Польщі, передачі технологій та закупівель озброєнь, а також саміт Альянсу у Вільнюсі.

Зустріч Зеленського, Байдена та Дуди у Польщі

Днями у польських ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Джо Байден у межах візиту до Польщі наприкінці лютого може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою напередодні роковин від початку повномасштабного російського вторгнення.  

Однак президент України Володимир Зеленський не підтвердив поїздку до Польщі. Глава держави заявив, що його наразі не запрошували до Польщі для зустрічі з президентом США Джо Байденом.

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Дата публікації
Перегляди
204
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