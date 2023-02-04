Військові розповіли про загрозу ракетних ударів з Білорусі

Наразі загроза російських ракетних ударів з території Білорусі зберігається - як це було від початку повномасштабного воргнення. Потрібно бути готовими до атак окупантів з повітря.

Про це під час телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, в Білорусі практично на постійній основі базуються винищувачі РФ Міг-31. Ці судна є потенційними носіями "Кинжалів", які застосовує ворог.

"Лише на нетривалий проміжок часу вони (Міг - Ред.) перелітали на територію Росії. Можливо, з технічних причин. Зараз вони щодня злітають у небо - це є причиною недавніх масштабних повітряних тривог в Україні. Ми завжди готуємося до нових російських атак з повітря. Після кожного масштабного обстрілу виконуються певні заходи для того, аби наші сили і засоби протиповітряної оборони ще краще спрацювали в майбутньому", - наголосив Ігнат.

Він зауважив, що авіація має здатність швидко переміщатися - "злетіла і за годину вона вже в іншому місці". Ігнат також каже, що навчання не впливають на переміщення авіації. Адже РФ може це зробити в будь-який момент, перемістивши її на один із 40 аеродромів.

"Тому треба бути готовими завжди до можливих атак. Тому що стратегічна авіація - це наймобільніший вид, який можна застосовувати", - каже речник командування Повітряних сил.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь наголошує, що Росія не зможе повторити такий самий масштабний наступ на територію України, як це було 24 лютого 2022 року. Втім, президент-диктатор РФ Волдимир Путін, ймовірно, вимагає від окупантів захопити Донецьку та Луганську області.

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