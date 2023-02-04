Военные рассказали об угрозе ракетных ударов из Беларуси

В ВСУ отмечают, что на территории соседней страны практически на постоянной основе базируются Миг-31.

Пока угроза российских ракетных ударов с территории Беларуси сохраняется — как это было с начала полномасштабного воргнения. Нужно быть готовыми к атакам оккупантам из воздуха.

Об этом во время телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в Беларуси практически на постоянной основе базируются истребители РФ МиГ-31. Эти суда являются потенциальными носителями "Кинжалов", применяемых врагом.

"Лишь на непродолжительный промежуток времени они (Миг — Ред.) перелетали на территорию России. Возможно, по техническим причинам. Сейчас они ежедневно взлетают в небо — это причина недавних масштабных воздушных тревог в Украине. Мы всегда готовимся к новым российским атакам с воздуха После каждого масштабного обстрела выполняются определенные меры для того, чтобы наши силы и средства противовоздушной обороны еще лучше сработали в будущем", — подчеркнул Игнат.

Он отметил, что авиация обладает способностью быстро перемещаться — "взлетела и через час она уже в другом месте". Игнат также говорит, что учения не влияют на перемещение авиации. Ведь РФ может это сделать в любой момент, переместив его на один из 40 аэродромов.

"Поэтому нужно быть готовыми всегда к возможным атакам. Потому что стратегическая авиация — это самый мобильный вид, который можно применять", — говорит спикер командования Воздушных сил.

Напомним, военный эксперт Михаил Самусь отмечает, что Россия не сможет повторить такое же масштабное наступление на территорию Украины, как это было 24 февраля 2022 года. Впрочем, президент-диктатор РФ Владимир Путин, вероятно, требует от оккупантов захватить Донецкую и Луганскую области.

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