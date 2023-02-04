17-летняя дочь Оли Поляковой показала, как в Лондоне с бойфрендом готовила борщ

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 17-летняя Маша часто делится с фолловерами в Instagram фото и видео из своей повседневной жизни.

Как известно, сейчас девушка находится в Лондоне, где учится в одном из престижных музыкальных вузов Великобритании – Bmus. Там Мария уже успела обустроить личную жизнь и встречается с парнем по имени Артур, который тоже получает высшее образование в Лондоне.

А на днях молодые люди показали, как стряпали. Маша и Артур соскучились по украинским блюдам и решили приготовить борщ. Об этом младшая Полякова рассказала в Instagram.

Маша Полякова приготовила борщ / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Мария поделилась видео, на котором вместе с любимым чистит картошку и впервые в жизни варит борщ. Судя по удовлетворенному выражению лица Артура, борщ Маше удался на славу.

Маша Полякова приготовила борщ и спела с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова приготовила борщ / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Кроме того, кулинарные способности дочери в фотоблоге прорекламировала и Оля Полякова, которая сделала репост себе в Instagram.

Маша Полякова приготовила борщ / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Ранее Маша Полякова показала, как с бойфрендом ходила в галерею современного искусства в Лондоне. Девушка нарвалась на критику из-за того, что показала свою "немножко счастливую жизнь".

Читайте также: