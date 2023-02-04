Участница "Холостяка-12" Аделина Дели впервые станет мамой

Участница 12 сезона реалити "Холостяк" с Алексом Топольским, танцовщица балета Насти Каменских и участница "Танцев со звездами" Аделина Дели поделилась с поклонниками радостным известием.

Вскоре 20-летняя артистка впервые станет матерью. О грядущем пополнении в семье Аделина рассказала в сторис своей страницы в Instagram. Она разместила несколько снимков, на которых предстает с уже заметно скругленным животиком.

Кто отец ребенка, Дели пока держит в тайне. Зато рассказала подписчикам, планирует ли идти в декрет: "Я не сильно представляю себя домохозяйкой. Даже сказала бы, что это исключено. Только развитие и работа. Сразу в строй после родов. У меня не удается держать себя в адекватном моральном состоянии, сидя дома и не имея графика. Сразу деградирую", - поделилась будущая мама.

Аделина Дели / Фото: instagram.com/photo_reva_

Аделина Дели / Фото: instagram.com/photo_reva_

Аделина Дели / Фото: instagram.com/photo_reva_

Отметим, что Аделина пыталась обрести свою любовь на романтическом реалити "Холостяк-12", где главным героем был бизнесмен Алекс Топольский. Но уже во втором эфире Алекс простился с Аделиной.

Аделина Дели / Фото: instagram.com/adelina.deli

Напомним, что недавно еще одна участница "Холостяка", актриса Виктория Варлей делилась радостными изменениями в ее жизни. Варлей вышла замуж и рассказала о своем избраннике.

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