Учасниця "Холостяка-12" Аделіна Делі вперше стане мамою

Учасниця 12 сезону реаліті "Холостяк" з Алексом Топольським, танцівниця балету Насті Каменських і учасниця "Танців з зірками" Аделіна Делі поділилася з шанувальниками радісною звісткою.

Невдовзі 20-річна артистка вперше стане мамою. Про прийдешнє поповнення у родині Аделіна розповіла у сторіз своєї сторінки в Instagram. Вона розмістила декілька знімків, на яких постає з вже помітно округленим животиком.

Хто батько дитини, Делі поки тримає у таємниці. Натомість розповіла підписникам, чи планує йти у декрет: "Я не сильно уявляю себе домогосподаркою. Навіть сказала б, що це виключено. Лише розвиток та робота. Одразу в стрій після пологів. У мене не вдається тримати себе в адекватному моральному стані, сидячи вдома і не маючи графіка. Одразу деградую", - поділилася майбутня мама.

Аделіна Делі / Фото: instagram.com/photo_reva_

Аделіна Делі / Фото: instagram.com/photo_reva_

Аделіна Делі / Фото: instagram.com/photo_reva_

Зазначимо, що Аделіна пробувала знайти своє кохання на романтичному реаліті "Холостяк-12", де головним героєм був бізнесмен Алекс Топольський. Та вже у другому ефірі Алекс попрощався з Аделіною.

Аделіна Делі / Фото: instagram.com/adelina.deli

Нагадаємо, що не так давно ще одна учасниця "Холостяка", акторка Вікторія Варлей ділилася радісними змінами у її житті. Варлей вийшла заміж та розповіла про свого обранця.

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