Вся Одеса залишилася без світла: що кажуть енергетики й ОВА

Сьогодні, 4 лютого, через аварію на підстанції "Укренерго" знеструмлено всю Одесу.

Одеса і район повністю залишилася без світла через аварію та пожежу на підстанції "Укренерго".

Про це повідомляє ДТЕК.

"Сьогодні сталася друга за добу масштабна аварія на підстанції "Укренерго". Через це Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики вже працюють над заживленням критичної інфраструктури.

"Електропостачання буде відновлено, коли фахівці "Укренерго" усунуть аварію", - кажуть в ДТЕК.

Крім того, очільник Одеської ОВА Максим Марченко додав, що всі служби залучені для усунення наслідків аварії, також тривають рятувальні й відновлювальні роботи.

"Енергетики роблять все можливе для усунення наслідків аварії, відновлення електропостачання потребує певного часу", - зауважив він.

Нагадамо, в Одеській області проблеми з електропостачанням почастішали після останніх ракетних ударів РФ 26 січня. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, через це мешканців Одещини можуть очікувати більш тривалі відключення світла, ніж це було раніше.

Читайте також: