Вся Одесса осталась без света: что говорят энергетики и ова

Сегодня, 4 февраля, из-за аварии на подстанции "Укрэнерго" обесточена вся Одесса.

Одесса и район полностью остались без света из-за аварии и пожара на подстанции "Укрэнерго".

Об этом сообщает ДТЭК.

"Сегодня произошла вторая за сутки масштабная авария на подстанции "Укрэнерго". Поэтому Одесса и часть Одесского района временно обесточены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики уже работают над питанием критической инфраструктуры.

"Электроснабжение будет возобновлено, когда специалисты "Укрэнерго" устранят аварию", — говорят в ДТЭК.

Кроме того, глава Одесской ОВ Максим Марченко добавил, что все службы привлечены для устранения последствий аварии, также продолжаются спасательные и восстановительные работы.

"Энергетики делают все возможное для устранения последствий аварии, восстановление электроснабжения требует определенного времени", — отметил он.

Напомним, в Одесской области проблемы с электроснабжением участились после последних ракетных ударов РФ 26 января. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что жителей Одесщины могут ожидать более длительных отключений света, чем это было раньше.

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