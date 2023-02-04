Вся Одесса осталась без света: что говорят энергетики и ова

Сегодня, 4 февраля, из-за аварии на подстанции "Укрэнерго" обесточена вся Одесса.
Одесса и район полностью остались без света из-за аварии и пожара на подстанции "Укрэнерго".
Об этом сообщает ДТЭК.
"Сегодня произошла вторая за сутки масштабная авария на подстанции "Укрэнерго". Поэтому Одесса и часть Одесского района временно обесточены", — говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики уже работают над питанием критической инфраструктуры.
"Электроснабжение будет возобновлено, когда специалисты "Укрэнерго" устранят аварию", — говорят в ДТЭК.
Кроме того, глава Одесской ОВ Максим Марченко добавил, что все службы привлечены для устранения последствий аварии, также продолжаются спасательные и восстановительные работы.
"Энергетики делают все возможное для устранения последствий аварии, восстановление электроснабжения требует определенного времени", — отметил он.
Напомним, в Одесской области проблемы с электроснабжением участились после последних ракетных ударов РФ 26 января. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что жителей Одесщины могут ожидать более длительных отключений света, чем это было раньше.
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