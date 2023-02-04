Оказывал помощь мирным жителям: в Бахмуте погиб американский волонтер

Мужчине было всего 33 года.

Американский волонтер Пит Рид погиб в Бахмуте во время оказания помощи гражданскому населению.

Об этом сообщила группа по оказанию гуманитарной помощи Global Response Medicine (GRM).

Рид, ветеран морской пехоты США, был отнесен к списку "погибших во время оказания помощи".

"Вчера в Бахмуте, в Украине, погиб основатель GRM Пит Рид. Пит был основой GRM, занимая должность руководителя правления в течение 4 лет. В январе Пит отошел от GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors в их миссии в Украине, и был убит под время предоставления помощи", — говорится в сообщении группы в Instagram.

"Пит Рид, медик-волонтер, погиб вчера во время обстрела в Бахмуте в Украине, пытаясь эвакуировать гражданских. Один из самых самоотверженных людей, которых я когда-либо встречал. Покойся с миром, брат", — написал фотограф-документалист Ченгиз Яр в Twitter.

Питу Риду было 33 года, он бывший военнослужащий морской пехоты США.

Напомним, в районе Бахмута погиб 35-летний гражданин Польши Даниэль Штибер, который с начала вторжения России под обстрелами помогал эвакуировать украинцев, а затем пошел служить в ряды ВСУ в составе Интернационального легиона.

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