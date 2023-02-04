Россияне с новой силой ударили по Херсонщине: какие последствия

За прошедшие сутки, 3 февраля, армия РФ 47 раз открывала огонь по мирным населенным пунктам Херсонской области.

Об этом в Telegram сообщила областная военная администрация.

"Российские войска применяли различные виды вооружения — артиллерию, РСЗО, минометы и танки. Херсон армия РФ атаковала шесть раз. Снаряды попали в жилищный сектор и частное предприятие", — говорится в сообщении.

В результате обстрелов в области погиб один человек, трое получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, 2 февраля российские оккупанты из артиллерии, РСЗО, минометов и танков 65 раз обстреляли Херсонщину. Два человека погибли.

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