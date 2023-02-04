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"Форс-мажор": в МИД Китая прокомментировали инцидент с аэростатом-шпионом в небе над США

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2019
Время на прочтение
2 мин
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"Форс-мажор": в МИД Китая прокомментировали инцидент с аэростатом-шпионом в небе над США

Фото: Associated Press

На днях в США был замечен китайский воздушный шар-разведчик.

В министерстве иностранных дел Китая назвали форс-мажором появление шара наблюдений в воздушном пространстве США.

Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел КНР.

Там отметили, что Пекин "всегда уважал суверенитет и территориальную целостность всех стран и никогда намеренно не нарушал ничье воздушное пространство". И шар использовали преимущественно в метеорологических целях: его запустили в Китае, однако аэростат снесло с курса.

"Некоторые политики и СМИ США воспользовались инцидентом для нападок и дискредитации Китая, но Пекин решительно выступает против обвинений в свой адрес", – говорится в комментарии МИД Китая.

Шар-шпион в небе над США

В небе над Соединенными Штатами был замечен китайский воздушный шар-разведчик. В Пентагоне заявили, что следят за ней, но решили не сбивать воздушный объект из соображений безопасности.

Объект отслеживали, в том числе, и в штате Монтана, где расположены некоторые ядерные ракеты шахтного базирования. Для безопасности граждан в среду, 2 февраля, было отменено несколько авиарейсов.

Позже Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что откладывает свой визит в Китай после инцидента с китайским воздушным шаром-шпионом, который был обнаружен на северо-западе США.

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Дата публикации
Просмотры
2019
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