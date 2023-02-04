Чили охватили масштабные лесные пожары: пятеро погибших

Погибли по меньшей мере пять человек.

Чили охватили масштабные лесные пожары и охватили уже более 8,3 тыс. га. По предварительной информации правоохранителей, зафиксировали по меньшей мере пять жертв.

Об этом со ссылкой на слова министра внутренних дел Чили Каролины Тохи пишет Xinhua.

Глава МВД страны Каролина Тоха заявила, что четверо погибших — не успевшие спастись местные жители. Также погиб один пожарный.

"Министр сказала, что в Чили бушует 151 лесной пожар, 65 уже удалось взять под контроль, а 39 — потушить", — пишет агентство

Следует отметить, что президент Габриэль Борич 3 февраля объявил в наиболее пострадавших регионах Биобио и Нубле режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, 28 января в северо-западной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр подземных толчков был в 23 км юго-восточнее города Хой с населением 175 тысяч человек. По предварительным оценкам, землетрясение нанесло ущерб двум городам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан.

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