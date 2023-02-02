В РФ, недалеко от Каспия, упал взрывоопасный дрон (фото)

Территорию, где упал дрон, оцепили и произвели контролируемый взрыв.

В российской Калмыкии упал взрывоопасный дрон. Кому он принадлежит – неизвестно.

Об этом пишут местные СМИ.

Очевидцы зафиксировали падение и взрыв беспилотника утром 1 февраля недалеко от поселка Улан-Хол в Лаганском районе Калмыкии.

Фото: Google Maps

По их словами, территорию, где упал дрон, оцепили и произвели контролируемый взрыв. Официальных комментариев от РФ, чей это был беспилотник, нет. Украинская сторона также не прокомментировала инцидент.