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В РФ, недалеко от Каспия, упал взрывоопасный дрон (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1786
Время на прочтение
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В РФ, недалеко от Каспия, упал взрывоопасный дрон (фото)

Фото: ASTRA

Территорию, где упал дрон, оцепили и произвели контролируемый взрыв.

В российской Калмыкии упал взрывоопасный дрон. Кому он принадлежит – неизвестно.

Об этом пишут местные СМИ.

Очевидцы зафиксировали падение и взрыв беспилотника утром 1 февраля недалеко от поселка Улан-Хол в Лаганском районе Калмыкии.

© Google Maps
Фото: Google Maps

По их словами, территорию, где упал дрон, оцепили и произвели контролируемый взрыв. Официальных комментариев от РФ, чей это был беспилотник, нет. Украинская сторона также не прокомментировала инцидент.

© t.me/astrapress
Фото: t.me/astrapress
©
© astrakhan.su
Фото: astrakhan.su

Отметим, что российские войска держат ракетоносители в Каспийском море, которые применяют для ударов по Украине

Ранее беспилотник ВС РФ обесточил часть Белгородской области. Дрон "Орион", зацепил провода ЛЭП.

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Дата публикации
Просмотры
1786
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