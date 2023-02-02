В РФ, недалеко от Каспия, упал взрывоопасный дрон (фото)

Территорию, где упал дрон, оцепили и произвели контролируемый взрыв.
В российской Калмыкии упал взрывоопасный дрон. Кому он принадлежит – неизвестно.
Об этом пишут местные СМИ.
Очевидцы зафиксировали падение и взрыв беспилотника утром 1 февраля недалеко от поселка Улан-Хол в Лаганском районе Калмыкии.
По их словами, территорию, где упал дрон, оцепили и произвели контролируемый взрыв. Официальных комментариев от РФ, чей это был беспилотник, нет. Украинская сторона также не прокомментировала инцидент.
Отметим, что российские войска держат ракетоносители в Каспийском море, которые применяют для ударов по Украине
Ранее беспилотник ВС РФ обесточил часть Белгородской области. Дрон "Орион", зацепил провода ЛЭП.
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